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Авторы издания Al-Quds заявили, что в арабском мире весьма положительно относятся к подъёму России и Китая, а также к их конфронтации с Западом.

«Многие арабские круги приветствуют подъем Китая и России и их конфронтацию с западным влиянием в мире, как если бы Владимир Путин родился в южном пригороде Бейрута, а китайский лидер – в секторе Газа», – заявляется в статье.

Однако речь идёт не о страхе или уважении перед этими странами. По словам авторов статьи, арабы надеются на то, что Россия и Китай помогут им избавиться от власти США и Европы, которая является «абсолютной». Как было отмечено, страны Запада нередко вмешиваются в дела арабских стран, что им, естественно, не нравится.

Однако также в статье задаётся вопрос, будет ли Россия и Китай лучше Запада. В пример, в частности, приводится Сирия, которая, как заявляет журналист, стала «полигоном» для испытания российского вооружения и в итоге оставшаяся разрушенной.

Недавно американский политолог Майкл Рейган заявил, что США считают врагами не тех, кого следует. Он отметил, что врагом является Китай, от которого сильно зависит экономика США.

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  • Анна
  • 07.02.2022
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