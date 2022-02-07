Третья мировая война длится уже несколько десятилетий, и США в ней терпит одно поражение за другим. Прежде всего, потому что считает врагами не тех, кого следовало бы. Такое мнение высказал политолог из Соединённых Штатов Майкл Рейган.

В своей статье для издания Daily Freeman, Рейган резко раскритиковал политику президента Джо Байдена. В частности, по мнению политолога, отправка ограниченного контингента американских войск в Восточную Европу – не самая удачная идея для того, чтобы противостоять гипотетическому вторжению России на Украину.

Рейган уверен, что более эффективными мерами стали бы санкции в отношении газопровода “Северный поток – 2” и поставки в Европу дешёвого газа из США.

По словам политолога, не стоит ждать, что Россия развяжет Третью мировую войну из-за Украины. Рейган утверждает, что противостояние США и Китая длиться уже несколько десятилетий (“Третья мировая уже идёт”). И за это время экономика Соединённых Штатов стала сильно зависеть от “Китая и его заводов”.

Кроме этого, утверждает Рейган, нельзя сбрасывать со счетов растущий военный и экономический потенциал Поднебесной. Именно на сдерживание это страны, по мнению американского политолога, и должны быть направлены все усилия администрации США.

В последнее время в станах Запада всё чаще сообщается о том, что Россия готовит военное вторжение на Украину. Москва неоднократно отрицала наличие таких планов, заявляя, что нагнетание ситуации нужно НАТО и США, чтобы оправдать расширение Североатлантического альянса.