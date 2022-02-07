читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Третья мировая война длится уже несколько десятилетий, и США в ней терпит одно поражение за другим. Прежде всего, потому что считает врагами не тех, кого следовало бы. Такое мнение высказал политолог из Соединённых Штатов Майкл Рейган.  

В своей статье для издания Daily Freeman, Рейган резко раскритиковал политику президента Джо Байдена. В частности, по мнению политолога, отправка ограниченного контингента американских войск в Восточную Европу – не самая удачная идея для того, чтобы противостоять гипотетическому вторжению России на Украину.  

 Рейган уверен, что более эффективными мерами стали бы санкции в отношении газопровода “Северный поток – 2” и поставки в Европу дешёвого газа из США.  

По словам политолога, не стоит ждать, что Россия развяжет Третью мировую войну из-за Украины. Рейган утверждает, что противостояние США и Китая длиться уже несколько десятилетий (“Третья мировая уже идёт”). И за это время экономика Соединённых Штатов стала сильно зависеть от “Китая и его заводов”.  

Кроме этого, утверждает Рейган, нельзя сбрасывать со счетов растущий военный и экономический потенциал Поднебесной. Именно на сдерживание это страны, по мнению американского политолога, и должны быть направлены все усилия администрации США. 

В последнее время в станах Запада всё чаще сообщается о том, что Россия готовит военное вторжение на Украину. Москва неоднократно отрицала наличие таких планов, заявляя, что нагнетание ситуации нужно НАТО и США, чтобы оправдать расширение Североатлантического альянса.

Вам может понравиться

85 тысяч жизней может унести война России с Украиной

Американские СМИ продолжают анализировать возможные последствия от военного вторжения России на Украину. Как утверждают западные журналисты, Россия почти стянула к границе необходимое количество войск для начала наступления.   При этом

Польский президент встретится с лидерами Германии и Франции, чтобы поговорить об Украине

Польский лидер Анджей Дуда 8 февраля встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить ситуацию в Восточной и Центральной Европе. Ожидается, что одной из основных

В Сети опубликованы фото с перехваченного в Беларуси украинского беспилотника

Телеграм-канал @ATN_BTRC выложил фотографии, которые сделал украинский беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство Беларуси. Напомним, что данный инцидент произошел 24 января. Беспилотный аппарат пересек границу Беларуси, но его своевременно обнаружили и
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 февраля – небольшой снег, до 1 °C | город Мытищи: погода, 7 февраля – пасмурно, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 февраля – облачно с прояснениями, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 февраля – пасмурно, до -6 °C | Королев: погода, 7 февраля – небольшой снег, до -2 °C | Подольск: погода, 7 февраля – облачно с прояснениями, до -4 °C | Армавир: погода, 7 февраля – облачно с прояснениями, до -3 °C |