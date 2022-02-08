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В преддверии Дня всех влюбленных активисты Петербурга раздавали гелиевые шары с надписью «БигЛов» на улицах города, предлагая горожанам «открыть сердца для любви» к их нынешнему губернатору Александру Беглову.

Для участия в акции было достаточно принять гелиевый шар с надписью «БигЛов». Однако, как отметили общественники мероприятие пришлось по душе далеко не всем горожанам. Признаваться в любви губернатору не спешил никто. Что в очередной раз доказывает низкий рейтинг Александра Беглова.

О мероприятии рассказал координатор проекта «Красивый Петербург» Красимир Врански.

«В преддверии светлого праздника, дня всех влюблённых, активисты предложили петербуржцам забыть о временных проблемах со снегом и мусором. Открыть свои сердца для любви. Любви к губернатору, который любит Петербург и каждого петербуржца как своего родного ребёнка», — отметили активисты.

Словосочетание «БигЛов» было заложено музыкантом Сергеем Шнуровым. Активисты позаимствовали его из песни «Покаянная», которую Шнуров адресовал властям Северной столицы. Да и само словосочетание «БигЛов» созвучно с фамилией губернатора, что выглядит довольно комично.

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