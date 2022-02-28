Активисты «Зеленого фронта» нашли незаконный мусорный отвал в Ленобласти

Движение «Зеленый фронт» нашло незаконный мусорный отвал в районе Челябинской улицы (Муринское городское поселение). Ответственна за эту ситуацию организация «Эко Лэнд».

Инцидент возмутил активистов движения. Комитет государственного эконадзора в Ленобласти подтвердил, что захоронение мусора в указанном месте запрещено.

«В рамках выездного обследования зафиксирован факт проведения земельных работ», – отметили в ведомстве.

Ответственным за это несет организация «Эко Лэнд». Предприятие является подрядчиком «Невского экологического оператора». Компетентные органы возбудили дело об административно правонарушении в отношении собственника участка.

Стоит отметить, что 1 января в Санкт-Петербурге стартовала мусорная реформа, которая оказалась провальной. По мнению жителей, ответственность за плохую уборку ТКО несет Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым.