Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Движение «Зеленый фронт» нашло незаконный мусорный отвал в районе Челябинской улицы (Муринское городское поселение). Ответственна за эту ситуацию организация «Эко Лэнд».

Инцидент возмутил активистов движения. Комитет государственного эконадзора в Ленобласти подтвердил, что захоронение мусора в указанном месте запрещено.

«В рамках выездного обследования зафиксирован факт проведения земельных работ», – отметили в ведомстве.

Активисты «Зеленого фронта» нашли незаконный мусорный отвал в Ленобласти

Ответственным за это несет организация «Эко Лэнд». Предприятие является подрядчиком «Невского экологического оператора». Компетентные органы возбудили дело об административно правонарушении в отношении собственника участка.

Стоит отметить, что 1 января в Санкт-Петербурге стартовала мусорная реформа, которая оказалась провальной. По мнению жителей, ответственность за плохую уборку ТКО несет Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым.

Вам может понравиться

Беглов не выполнит обещание по строительству современных детских садов

Петербуржцы не оценили обещание губернатора Александра Беглова возвести новые детские сады. Они уверены, что не дождутся строительства учреждений, учитывая текущую обстановку в городе. Многие районы Северной столицы остро нуждаются в

Россиянам рассказали, как на них повлияют санкции, введённые против банков

Россиянам рассказали, как на них отразятся санкции, введённые США против некоторых российских банков. Об этом сообщает РБК. Как отмечается, из-за санкций обслуживание клиентов будет частично ограничено. Наиболее жесткие санкции были
  • Анна
  • 27.02.2022
  • читать 1 минуту

Центробанк рассказал, как в России теперь работают pay-сервисы

Специалисты Центрального Банка рассказали, как в России работают теперь сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Как было заявлено, эти сервисы продолжают работать для любых карт, кроме тех, которые
  • Анна
  • 27.02.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 февраля – облачно с прояснениями, до -0 °C | город Мытищи: погода, 28 февраля – небольшая облачность, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 февраля – небольшая облачность, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 февраля – переменная облачность, до -9 °C | Королев: погода, 28 февраля – пасмурно, до 3 °C | Подольск: погода, 28 февраля – переменная облачность, до -3 °C | Армавир: погода, 28 февраля – пасмурно, до 8 °C |