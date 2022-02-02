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Украина стягивает к линии разграничения запрещенное вооружение. Так, совсем недавно она перебросила в регион свои реактивные системы залпового огня «Град», применение которых может привести к полномасштабной войне против самопровозглашенных республик, уверен политолог Дмитрий Абзалов.

Он привел слова ветерана Народной милиции ЛНР Марочко, который уличил Киев в регулярных нарушениях Минских соглашений. По мнению Абзалова, Украина давно готовит атаку на Донбасс, а Запад, подталкивающий ее к боевым действиям, организует «информационное прикрытие» в виде истерии по поводу «нападения России».

За бесконечным потоком лжи о скором «вторжении РФ» на Украину стоит тщательная подготовка к полномасштабному наступлению. Которое может начаться либо с залпов РСЗО «Град», либо с пересечения подразделениями украинских войск линии разграничения, подытожил эксперт.

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