По обычному вооружению Россия не может сравниться со странами НАТО, но может компенсировать это применением тактической атомной бомбы против наступающих войск. Такое предположение сделали журналисты американского издания 19FortyFive.

По мнению авторов соответствующей статьи, применение ядерного оружия Россией — это самая большая угроза со стороны Москвы, к которой никто не готов. Журналисты указывают, что в случае начала военного конфликта в Европе, российская армия готова использовать ракету малой дальности (до тысячи километров) мощность до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Авторы статьи уверяют, что применение такого оружия российская сторона уже отрабатывала во время учений в 2019 и 2021 годах. И в случае, если с запада к границам России начнётся продвижение войск НАТО, российская армия может взорвать бомбу перед наступающими силами в качестве демонстрации своих решительных действий.