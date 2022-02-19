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Гиперзвуковой беспилотник SR-72, прототип которого недавно появился на опубликованных в Сети спутниковых снимках, должен обеспечить США неоспоримое преимущество перед Россией, пишет американское издание «1945».

Авторы поясняют, что дрон, способный разгоняться до 7 тысяч километров в час, вряд ли сумеют перехватить даже передовые комплексы ПВО, имеющиеся в распоряжении РФ.

Военный эксперт Алексей Леонков, который прокомментировал публикацию о беспилотнике, отметил, что работу над ним США ведут уже более 20 лет. И изначально планировалось, что на вооружение он поступит в 2030-м. Однако сейчас из-за многочисленных провалов в сфере гиперзвука все проекты отложены до появления технологических прорывов.

Кроме того, российские эксперты уверены, что SR-72 вряд ли будет летать над Россией на своей огромной скорости. Так как к моменту его появления у РФ появится истребитель МиГ-41, способный расправляться с гиперзвуковыми беспилотниками.

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