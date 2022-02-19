Господству США в воздушном пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона может прийти конец в случае потенциального столкновения с КНР за Тайвань. Бросить вызов американским ВВС могут истребители J-20, разработанные в Китае. Об этом пишет издание 19FortyFive.

По мнению авторов публикации, за последние два десятка лет в США привыкли, что им ничто не угрожает в воздухе. Американские ВВС без особого риска наносили авиаудары на Ближнем Востоке или в южно-азиатских военных конфликтах. Но теперь ситуация может поменяться. Издание утверждает, что китайские истребители J-20 обладают смертоносным сочетание возможностей: они оснащены гиперзвуковыми ракетами, ракетами против авианосцев, современными системами наведения и так далее. Всё это делает китайские самолёты серьёзными конкурентами американским.

Один из основных недостатков китайской разработки – двигатели. Они не отвечают необходимым в современных условиях критериям малозаметности, пишет 19FortyFive. По данным издания, КНР тем не менее намерена произвести полтысячи J-20.