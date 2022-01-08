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Работа петербургского губернатора Александра Беглова вызывает все больше вопросов у горожан, несмотря на хвалебные отзывы от общественников вроде Александра Малькевича.

Гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич подвел итоги 2021 года для города и заявил, что, несмотря на непростую ситуацию, градоначальник Александр Беглов сумел улучшить ситуацию в ряде областей.

Однако ушедший 2021 год запомнился СМИ как исключительно неудачный для города. Не в последнюю очередь из-за решений Беглова и странного обновления его команды. Та отличилась только инертностью и работой ради галочки.

Хуже всего показал вице-губернатор по вопросам ЖКХ Анатолий Повелий. Благодаря ему у петербуржцев появился мем «кучи Беглова», связанный со снежными завалами в городе. А местная пресса все чаще начала публиковать новости про «сосули-убийцы».

А Новый год запомнился петербуржцам проблемами с вывозом мусора и ростом числа заболевших коронавирусом. В 2021 году Северная столица упрямо конкурировала с Москвой за звание города с самым высоким числом ежедневных заражений и таки обогнала ее.

Кроме того, Беглов в прошлом году «расправился» со своим политическим конкурентом — спикером Заксобрания города Вячеславом Макаровым. Его кандидатуру выдвинули на выборах в Госдуму, но не секрет, что его политический вес мог конкурировать с авторитетом Беглова. Соседство с таким сильным политиком градоначальнику было не по душе, поэтому его отправили «продвигать мега-проекты» в Думе.

Следует отметить, что если такие «решения» Беглова вызывают у некоторых общественников вроде Малькевича гордость, то отпадает вопрос о том, почему Петербург ежегодно теряет позиции в топах.

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