Россия должна задействовать против ВСУ «супероружие» таким образом, чтобы «все полыхало». Это позволит всего за 30 минут одержать уверенную победу в противостоянии на Донбассе, заявил глава ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский.

Он отметил, что достаточно сделать всего несколько залпов, чтобы в любой точке Украины ликвидировать любое подразделение ВСУ, а также уничтожить скопления тяжелого вооружения и боевой техники. При этом лидер ЛДПР подчеркнул, что речь идет не о ядерных вооружениях.

Также Жириновский назвал простой способ отогнать от российских границ войска Североатлантического альянса. Для этого нужно без лишних разговоров вступать с ними в прямые боевые конфликты. Они не смогут противостоять оружию РФ и сами отойдут на то расстояние, которое потребуется.