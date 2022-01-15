Глава ЛДПР Владимир Жириновский высказал мнение, что бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева уже нет среди живых. Он считает, что народ страны ополчился на экс-лидера, поэтому от него просто избавились.

«Так тихо спрятаться, ничего не говорить и быть живым? Это исключается», – уверен Жириновский.

Также лидер ЛДПР рассказал, что если бы не помощь ОДКБ и России, то протестующие захватили бы не только Алма-Ату, в которой они только «репетировали» дальнейшие действия, но и Нур-Султан вместе с президентским дворцом. Именно в столице планировалось устроить генеральную резню, однако президент Токаев, пригласивший ОДКБ, сорвал террористам все планы.