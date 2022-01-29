«Газпром» проигнорировал просьбы польской компании PGNiG снизить цену на газ для Варшавы, либо ее обращение просто затерялось где-то в недрах канцелярии российского гиганта, заявил эксперт Валентин Землянский.

Он напомнил о немного противоречивой энергетической политике Польши, которая стремится одновременно получать российский газ и отказываться от него. Так, она неоднократно заявляла, что в конце текущего года не станет продлевать Ямальский контракт, дающий ей 10 миллиардов кубометров голубого топлива.

В то же время без российского газа Польша не сможет восполнить дефицит в 5 миллиардов кубометров. Она возлагала большие надежды на газопровод Baltic Pipe, однако он вместо 10 млрд кубометров заполняется только на два.

Не спасут Варшаву и собственная добыча газа, которая в последние несколько лет дает сбои, и терминалы СПГ.