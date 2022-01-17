Учёные установили, что Земля теряет тепло быстрее, чем это предполагалось ранее. Такие выводы сделали исследователи Швейцарской высшей технической школы.

Пограничный слой между мантией и ядром земли состоит из минерала бриджманит. Исследователи из Цюриха разработали сложную математическую модель, которая описывает поведение этого вещества в условиях экстремальных температур и давления, характерных для недр Земли. В том числе и теплопроводность. После вычислений оказалось, что теплопроводность почти 1,5 раза выше, чем предполагалось до проведения исследований. Иными словами, от земного ядра к мантии через бриджманит идёт более мощный поток тепла. Следовательно, и процесс охлаждения идёт быстрее.

Но когда Земля остынет окончательно, учёные на загадывают и не дают прогнозов. Такой глобальный процесс может занять миллионы, а то и миллиарды лет. Тем не менее этот процесс необратим. На начальном этапе своего развития Земля была покрыта океаном магмы, затем за миллионы лет магма остыла, образовав земную кору. Но огромная энергия, скрытая в недрах планеты, и сейчас продолжает заявлять о себе с помощью извержений вулканов и землетрясений – тектонические плиты под воздействием сил природы ещё продолжают движение, но когда планета остынет, остановится и формирование ландшафта.