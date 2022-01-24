Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию, сложившуюся вокруг своей страны, с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

Разговор прошёл по телефону. Во время беседы были подняты вопросы насчёт усиления действий, направленных на деэскалацию ситуацию вокруг Украины. Речь идёт о санкциях, которые планируется применить для предотвращения дальнейшей эскалации. Речь идёт как санкциях, касающихся экономики и политики, так и о санкциях по безопасности.

Зеленский заявил о необходимости поддержки стабильного развития экономики в стране. Он выразил благодарность за выделение помощи в размере 1,2 миллиарда евро. Кроме того, он поблагодарил Мишеля за то, что европейские дипломаты остались в Киеве, несмотря на обострение ситуации.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский потребовал у США немедленного введения новых санкций против России. Он заявил, что нет смысла дожидаться «нападения РФ» на Украину.