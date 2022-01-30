«Украинский кризис» является противостоянием России и США, в котором каждая из сторон называет свои действия ответом на провокации пока еще потенциального противника. Никто точно не может сказать, будет ли война на самом деле, однако уже сейчас многие западные СМИ, ранее считавшиеся надежными источниками информации, распрощались с самым дорогим – репутацией.

Первой жертвой противостояния можно назвать издание Bloomberg, пишет РИА Новости. Оно во все времена публиковало надежную информацию из мира экономики, но сейчас превратилось в рупор американских «ястребов войны». Именно Bloomberg первым опубликовал данные о российских войсках на границе Украины и о «нападении», которое якобы должно было произойти в январе-феврале.

Многие британские СМИ сперва писали, что Россия не будет начинать «вторжение» на Украину из-за грязи на границе, а затем подбросили «грязи» во внутренние дела этой страны, сообщив, что бывший депутат ВРУ Евгений Мураев является ставленником РФ и скоро усядется на царство в Киеве.

Авторы публикации отмечают, что фейковые новости всегда были и вряд ли исчезнут. Однако если раньше их распространяли желтые бульварные газетенки, то сейчас выгоду в них увидели издания, пользовавшиеся доверием читателей. Они обменяли это самое доверие на кратковременную прибыль, так как цикл жизни фейка составляет на более двух месяцев. А затем о нем просто забывают и поток денег внезапно обрывается. Процесс возвращения доверия занимает гораздо больше времени.