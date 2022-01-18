Три больших десантных корабля (БДК) ВМФ России покинули Балтийское море и направились в Атлантический океан, перед этим вызвав нешуточную тревогу в Швеции, которая направила дополнительные войска на остров Готланд. Об этом сообщили многие западные СМИ, заодно связывая отправку БДК с ситуацией военной напряженности на границе России с Украиной. Перевод основных положений иностранных публикаций представлен изданием discover24.ru.

«Наращивание российской военной мощи вдоль границ Украины вынуждает Запад внимательно следить за каждым шагом Кремля, расценивая как «подготовку к вторжению» все, что угодно: от подозрительных кибервзломов в Украине до активации бронетанковых подразделений в далекой Сибири и развертывания десантных кораблей Балтийского флота», – отмечает издание Maritime Executive.

По его информации, три десантных корабля класса Ropucha (принятое в НАТО обозначение для БДК проекта 775, построенных в Польше для ВМФ СССР) «Калининград», «Королев» и «Минск» вышли из порта Балтийск в Калининградской области 15 января, а в понедельник прошли через датские проливы и направились в Атлантический океан.

Все три обычно приписаны к Балтийскому флоту. Их конечный пункт назначения неизвестен, но их перемещения вызывают обеспокоенность в НАТО. Украинские военные ожидают морского десанта в Одессе в случае широкого российского вторжения, а три Ropucha добавят возможности для высадки Черноморского флота России.

Каждый из кораблей класса Ropucha способен нести до 12 амфибийных БТР и 340 военнослужащих или до 10 основных боевых танков. Они оснащены носовой аппарелью для возможности прямой высадки на берег, но также могут работать в режиме десантирования с открытого моря.

Хотя морские транзиты, в том числе с участием российских десантных кораблей в Калининград и из него отнюдь не редкость, это вызвало озабоченность у соседней Швеции, которая на прошлой неделе направила дополнительные войска на стратегический остров Готланд в ответ на военно-морские действия, которые сочла «отклоняющимися от обычной картины». Шведские военные планировщики предполагают, что Готланд станет идеальным местом для базирования российских батарей ПВО в случае войны на Балтике.

Командующий шведскими вооруженными силами генерал-лейтенант Майкл Классон сообщил AP, что немногим ранее три десантных корабля Северного флота вышли из порта приписки на российском Кольском полуострове, прошли вдоль побережья Норвегии, а затем 12 января вошли в Балтийское море. Во время перехода корабли находились под наблюдением ВВС Швеции, в том числе с использованием истребителей Gripen. Помимо десантных кораблей, несколько российских гражданских судов, использовавшихся для строительства газопровода «Северный поток-2», были передислоцированы с военно-морской базы в Калининграде на новые позиции – вдали от трассы газопровода, но недалеко от Готланда.

Портал The Drive уточняет, что транзит трех российских БДК оставляет на Балтике два корабля того же класса с Северного флота – «Оленегорский Горняк» и «Георгий Победоносец», а также более современный БДК проекта 11711 «Петр Моргунов», который способен нести до 13 единиц бронетехники и около 300 военнослужащих.

В The Drive привели слова министра обороны Швеции Петера Хультквиста: «Нельзя исключать нападение на Швецию. Важно показать, что мы не будем застигнуты врасплох и серьезно относимся к этой ситуации».

Текущая переброска кораблей класса Ropucha вполне может осуществляться в российский порт Тартус на средиземноморском побережье Сирии.