Для изготовления и реставрации обуви независимо от материалов рекомендуется использовать качественные комплектующие, краски, клей и прочую фурнитуру. Поэтому покупать товары следует в проверенном интернет-магазине, которые предоставляет гарантии и сертификаты качества.
Виды и особенности выбора застежек молний
Самым распространенным видом обувных застежек являются замки молнии, представленные в широком ассортименте. К основным их типам относят следующее:
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тракторные;
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спиральные;
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металлические.
В тракторной застежке звенья крупные и изготовлены из пластика, при этом каждое звено крепится непосредственно к тесьме. Металлические похожи внешне на тракторные, но имеют более мелкие зубья из стальной проволоки.
Самым востребованным видом застежек является спиральная, которая применяется не только для обуви, но и одежды, сумок, аксессуаров и пр. Она скручена в спираль и изготовлена из синтетических волокон, для которых характерна прочность и надежность.
Основным назначением молнии является не только надежная фиксация обуви на ноге, но и отличные декоративные качества. К такой застежке предъявляют строгие требования, она должна быть прочной, надежной, удобной в применении и долговечной.
Молнии или «змейки» представлены в широком ассортименте, при этом они отличаются материалами производства, конструктивными особенностями, назначением и функциональностью.
Их изготавливают, в основном, из металла (латунь/никель) или прочного пластика. Кроме основных видов, есть и другие разновидности, а именно:
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потайные/полупотайные;
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разъемные/неразъемные;
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герметичные;
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водонепроницаемые.
Производители предлагают молнии определенной длины и на метраж, любого цвета, формы и ширины зубьев.
Свойства и применение крема для кожаных изделий
Для ухода за обувью рекомендуется приобрести качественный крем для кожаных изделий, который бывает густым и жидким. Его применяют в следующих случаях:
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защита от негативных внешних воздействий;
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восстановление презентабельного внешнего вида;
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устранение мелких дефектов и потертостей;
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насыщение натуральной кожи питательными веществами;
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восстановление цвета;
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продление эксплуатационного срока обуви;
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укрепление верха из тонкой кожи и др.
При покупке крема для кожаной обуви следует обратить внимание на надежность производителя и ряд других важных факторов. К ним относят состав, цвет, целевое назначение, требуемый эффект и стоимость.
В состав густого крема входят органические компоненты, в том числе воск и жирные вещества. Поэтому он оптимально подходит для зимней обуви. Жидкий или эмульсионный придает обуви характерного блеска, он легко смывается под дождем из-за водорастворимого состава.
Покупать крем необходимо для каждой обуви отдельно, учитывая материал, назначение и состав. В качественной продукции отсутствуют вредные токсические вещества, а на упаковке указана подробная информация от производителя.