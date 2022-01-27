Для изготовления и реставрации обуви независимо от материалов рекомендуется использовать качественные комплектующие, краски, клей и прочую фурнитуру. Поэтому покупать товары следует в проверенном интернет-магазине, которые предоставляет гарантии и сертификаты качества.

Виды и особенности выбора застежек молний

Самым распространенным видом обувных застежек являются замки молнии, представленные в широком ассортименте. К основным их типам относят следующее:

тракторные;

спиральные;

металлические.

В тракторной застежке звенья крупные и изготовлены из пластика, при этом каждое звено крепится непосредственно к тесьме. Металлические похожи внешне на тракторные, но имеют более мелкие зубья из стальной проволоки.

Самым востребованным видом застежек является спиральная, которая применяется не только для обуви, но и одежды, сумок, аксессуаров и пр. Она скручена в спираль и изготовлена из синтетических волокон, для которых характерна прочность и надежность.

Основным назначением молнии является не только надежная фиксация обуви на ноге, но и отличные декоративные качества. К такой застежке предъявляют строгие требования, она должна быть прочной, надежной, удобной в применении и долговечной.

Молнии или «змейки» представлены в широком ассортименте, при этом они отличаются материалами производства, конструктивными особенностями, назначением и функциональностью.

Их изготавливают, в основном, из металла (латунь/никель) или прочного пластика. Кроме основных видов, есть и другие разновидности, а именно:

потайные/полупотайные;

разъемные/неразъемные;

герметичные;

водонепроницаемые.

Производители предлагают молнии определенной длины и на метраж, любого цвета, формы и ширины зубьев.

Свойства и применение крема для кожаных изделий

Для ухода за обувью рекомендуется приобрести качественный крем для кожаных изделий, который бывает густым и жидким. Его применяют в следующих случаях:

защита от негативных внешних воздействий;

восстановление презентабельного внешнего вида;

устранение мелких дефектов и потертостей;

насыщение натуральной кожи питательными веществами;

восстановление цвета;

продление эксплуатационного срока обуви;

укрепление верха из тонкой кожи и др.

При покупке крема для кожаной обуви следует обратить внимание на надежность производителя и ряд других важных факторов. К ним относят состав, цвет, целевое назначение, требуемый эффект и стоимость.

В состав густого крема входят органические компоненты, в том числе воск и жирные вещества. Поэтому он оптимально подходит для зимней обуви. Жидкий или эмульсионный придает обуви характерного блеска, он легко смывается под дождем из-за водорастворимого состава.

Покупать крем необходимо для каждой обуви отдельно, учитывая материал, назначение и состав. В качественной продукции отсутствуют вредные токсические вещества, а на упаковке указана подробная информация от производителя.