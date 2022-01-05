Улицы Санкт-Петербурга завалены снегом с начала зимы. Ситуация с расчисткой дорог в городе возмутила депутата Бориса Вишневского.

Согласно заявлению администрации Северной столицы, город убирает не менее тысячи единиц спецтехники и еще столько же дворников. Однако, по словам Вишневского, их должно быть семь тысяч, и где находятся остальные, остается неизвестным.

Депутат добавил, что в центре Васильевского пешеходы могут передвигаться либо по проезжей части, либо в обуви для альпинистов. А на соседних улицах, где наблюдается аналогичная ситуация, не видно ни одного дворника.

«Позвонил чиновникам, услышал, что КБ не справляется с малыми улицами. Но и большие улицы — проблема: попробуйте без болотных сапог сейчас, когда потеплело и растаяло, перейти Средний или Большой. Я — пробовал. Большими прыжками. Еле-еле», — рассказал Вишневский.

Жители Санкт-Петербурга регулярно жалуются на некачественную уборку снега в городе, а также опасаются передвигаться по улицам из-за наледей на тротуарах. Однако администрация города под руководством губернатора Александра Беглова продолжает игнорировать просьбы граждан.