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«Нападение России» на Украину станет ее стратегической ошибкой и приведет к «суровым дипломатическим и экономическим последствиям». Об этом в переписке с Майклом Анкрамом заявил представитель британской Палаты лордов Зак Голдсмит.

Профессор Наталья Еремина, которая прокомментировала это высказывание, считает, что британские политики дискутируют на тему мифического «нападения» только для демонстрации своей обеспокоенности. Их заявления не соответствуют действительности и никогда не превратятся в реальные действия.

Британия таким образом решает свои собственные бюрократические задачи и плевать они хотели на Украину. Еще одна цель подобных высказываний – это хвастовство, желание в очередной раз показать, что Лондон причастен к обеспечению стабильности и мира, что он стоит на страже безопасности всего европейского континента. Что конечно же очень далеко от истины.

Напомним, что и президент РФ Владимир Путин, и другие политики неоднократно отрицали намерение напасть на Украину. Но Запад никак не может остановиться, так как использование РФ в качестве “оси зла” приносит ему существенные дивиденды.

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