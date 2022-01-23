США и Европа воспринимают Украину как инструмент для продвижения собственных интересов и используют эту страну в качестве плацдарма для разного рода экспериментов. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью газете “Известия”

Она отметила, что от таких действий западных партнёров страдает исключительно украинский народ, ставший по сути заложником ситуации. Кроме этого, Захарова рассказала, что в России по-прежнему ждут письменного ответа от США по предложениям, которые касаются гарантий безопасности в Европе. Предполагается, что Белый дом даст ответ до 30 января, но просил его не публиковать

В течение января в различных европейских городах проходили встречи российских и западных дипломатов, а также представителей Североатлантического блока. На них в числе прочего обсуждались варианты недопущения военных столкновений в Европе. Запад уверяет, что Россия готовит вторжение в Украину. Российская сторона несколько раз это отрицала и сейчас требует от США и Европы предоставить твёрдые гарантии, что Североатлантический альянс не намерен принимать в свои ряды бывшие советские республики.