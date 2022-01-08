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Ранее уже сообщалось, что российские миротворцы привезли с собой в Казахстан комплексы радиоэлектронной борьбы «Леер-3» и беспилотные аппараты «Орлан-10». Эксперты издания «Свободная пресса» рассказали, для чего именно будет использоваться это оборудование.

Авторы отмечают, что в Казахстане действуют не бандиты, а хорошо организованные международные террористы, целью которых было захватить страну и превратить ее в подобие полуразрушенных Сирии или Ливии. Однако планы были сорваны решительными действиями властей.

Российские комплексы РЭБ с беспилотниками призваны повысить эффективность борьбы с остатками террористов. Они способны глушить сигналы радиотелефонов и раций, а также отслеживать местоположение мобильных телефонов, планшетов и прочих средств связи.

РФ успешно задействовала «Орланы» в Сирии, где обнаруживала группы боевиков и наносила по ним точные удары.

Авторы отмечают, что Соединенным Штатам хорошо известно, кто именно устроил массовые беспорядки Казахстане. На днях Джен Псаки заявила, что Вашингтон отслеживает действия стран ОДКБ, на чем тема протестов была закрыта. Если бы США не знали, что в Казахстане действуют террористы, они бы подняли шум на весь мир, но дело ограничилось лишь лаконичным заявлением.

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