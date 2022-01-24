Всего за неделю в Санкт-Петербурге в два раза выросло число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днем 24 января стало известно о новых 8 413 заболевших COVID-19.

После новогодних праздников в городе на Неве произошел резких скачок заболеваемости “ковидом”. Местный оперштаб каждый день сообщает новые неутешительные данные. Так, 17 января, было известно о 4 132 новых случаях заражения. Но прошла неделя и их стало вдвое больше. Как ранее отмечал глава Северной столицы Александр Беглов, его администрация рассматривает разные сценарии развития пандемии и на случай ухудшения эпидобстановки готовит новые ковидные ограничения.

«Дал поручение правительству Петербурга прорабатывать варианты действий на случай взрывного роста заболеваемости, включая сокращение социальной активности и зон, где невозможно проконтролировать передачу вируса. Понадобятся или нет более строгие меры, зависит прежде всего от соблюдения действующих ограничений», — заявил губернатор.

Политика Смольного по сдерживанию распространения коронавируса уже вызывала немало нареканий экспертов из-за своей неэффективности. Ноябрь минувшего года показал, что команда Беглова не смогла должным образом организовать соблюдение ограничительных мер, которые сами по себе были весьма противоречивыми.