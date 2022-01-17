Сразу же после начала совместных учений Норвегии и НАТО Cold Response 2022 навстречу кораблям Альянса выйдет российский фрегат «Адмирал Горшков». Он будет отслеживать эти военно-морские маневры, не создавая никаких помех и препятствий, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на собственные источники.

Фрегат «Адмирал Горшков» в прошлом году принимал непосредственное участие в испытаниях гиперзвуковых ракет «Циркон», поэтому не исключено, что наблюдение за учениями он будет проводить, имея на борту эти боезаряды. Западные СМИ уже оценили возможности «Цирконов» и называют их не иначе, как «убийцы авианосцев».

Напомним, что в учениях Cold Response 2022 как раз планируется участие двух авианосных кораблей – британского HMS Prince of Wales и американского USS Harry S. Truman. Также к ним привлекаются палубные истребители, стратегические бомбардировщики, корабли, входящие в авианосные ударные группы. Маневры запланированы на март текущего года.