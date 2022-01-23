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Синоптики прогнозировали  резкое изменение погоды. Петербуржцам советовали приготовиться к похолоданию и небольшим снегопадам. Коммунальщики и профильные комитеты Смольного прогнозы проигнорировали. Как итог – 430 аварий за прошедшие сутки.

Участниками одного из ДТП стали более десяти машин. Среди них были тяжелые фуры. Авария произошла на КАД – неподалеку от ТЦ «Мега Парнас». По словам очевидцев, есть пострадавшие. ДТП случилось субботу около 18 часов вечера, и к 12 ночи там еще оставалось несколько автомобилей.

Сегодня, по данным синоптиков, также ожидается снег и гололед. Если Смольный и лично губернатор Петербурга Александр Беглов продолжат игнорировать проблему уборки в городе, петербуржцы рискуют столкнуться с еще более опасными авариями и травмами.

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