Всего за год число молодых работников в России уменьшилось на полмиллиона. Такие данные были получены консалтинговым агентством FinExpertiza в ходе специально проведенного исследования.

Аналитики производили расчеты за период с сентября 2020 по сентябрь прошлого года. Количество работников, возраст которых составляет 20-29 лет, уменьшилось на 460,5 тысяч человек. По мнению экспертов, такой резкий перепад связан с кризисом рождаемости после развала СССР в конце прошлого столетия. Тогда возникали «демографические ямы», последствия которых показало исследование.

Аналитики отмечают, что число молодых работников в течение ближайших лет продолжит уменьшаться и достигнет нескольких миллионов. Однако подобные потери будут компенсироваться за счет людей старшего возраста. Так, прирост работников всех возрастных категорий за год составил 1,84 миллиона человек.