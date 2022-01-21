Недальновидность губернатора Александра Беглова привела к тому, что город потерял более 450 млрд рублей. Изменив подход к проблемам города, такие деньги можно было заработать или сэкономить.

Градоначальник Санкт-Петербурга, рассказал на вчерашней встрече с руководителями театров и концертных организаций, что не боится реформ и готов их проводить.

«Я пришел для того, чтобы отдать долги городу, и ко мне не прилипнут две вещи – я не трус и я не беру «на лапу». Это знает каждый. Я не боюсь проводить реформы. Я их буду проводить и доведу до конца», – заявил Беглов.

В пример он привел транспортную реформу и стал хвалить Единую карту петербуржца. Ее безопасность вызывает большие сомнения у людей. Хвастаться Беглов стал и мусорной реформой. Он отметил, что на расчистку свалок Петербург раньше тратил миллионы, а сейчас Северная столица стала большой помойкой. Благодаря такой реформе, город стал уютным местом для крыс.

Без внимания остался небольшой тезис, что якобы Беглов «не боится реформ». Если бы это было правдой, то от Северной столицы и камня бы не осталось.

Губернатор снова врал и доказывает это список из 30 реформ, которые подготовили еще два года назад экономисты. Перечнем поделился телеграм-канал «Ассамблея». В нем указана реконструкция Конюшенного ведомства, которую чиновники провалили, решение проблем малого и среднего бизнеса. Он сегодня оказался под пятой администрации и стал бунтовать. Также в перечень вошло восстановление объектов культурного наследия, которые разрушаются.

Если воплотить в жизнь все новшества Смольного, то экономический эффект для города составил бы 450 млрд рублей. Это является три четверти годового бюджета Санкт-Петербурга.