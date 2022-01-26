Отдавать дань погибшим во время Великой Отечественной войны нужно вне зависимости от их национальности. Такое мнение выразил правозащитник и юрист Динар Идрисов.

Комментируя инициативу губернатора Петербурга Александра Беглова об установке памятника воинам-азербайджанцам, защищавшим Ленинград в годы блокады, Идрисов высказал свое резко негативное отношение к этой идее.

Правозащитник подчеркнул, что прорыв блокады является итогом не только подвига героически сражавшихся советских солдат, но и неоценимым вкладом жителей блокадного Ленинграда.

«Вспоминать героев нужно вне их национальности. Наверняка были герои и азербайджанской национальности, боровшиеся за Ленинград. Блокада – это победа не только армии, но и жителей Ленинграда. И выпячивать этнические корни тех или иных народов — неправильно и странно в условиях официальной толерантной политики», — выразил мнение юрист.

Идрисов предположил, что Беглов таким образом отдал «дань уважения» азербайджанской диаспоре в Петербурге, о сомнительной дружбе с которой неоднократно писали СМИ. Правозащитник напомнил, что губернатор родом из Азербайджана, при этом он отметил связь Беглова с азербайджанскими преступными кланами, имеющими интересны в Петербурге.

«В любом случае, вся эта история выглядит некрасиво», — резюмировал Идрисов.

В преддверии памятных мероприятий, приуроченных снятию блокады, губернатор Александр Беглов предложил установить памятник в честь азербайджанцев, защищавших Ленинград во время войны. В СМИ предположили, что градоначальник таким образом решил отличиться перед азербайджанской мафией, с которой его связывают журналисты.