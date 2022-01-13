РИА Новости сообщают, что бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не осуществлять никаких отдельных сепаратных переговоров с Владимиром Путиным.

Яценюк также подчеркнул, что Зеленский может говорить с Путиным лишь в сопровождении США и Евросоюза.

Бывший премьер-министр Украины назвал абсурдом обсуждение гарантий безопасности с Москвой, призывая США и Запад ввести новые строгие санкции против Москвы. Вдобавок потребовал обеспечить Украину наступательным вооружением.

В Москве данные заявления не раз опровергали, заостряя внимание на том, что эти претензии выступают лишь предлогом для сбора большего количества техники и сил НАТО к российским границам.

В Кремле же не раз сообщали, что не придумывают враждебные планы и никому не угрожают, а перебрасывание войск по территории России не должно никого беспокоить.