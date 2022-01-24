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Япония подхватила и намерена развивать американскую идею разработки рельсотрона. Конструкторы этой страны считают, что сэкономят на использовании такого оружия кучу денег, так как вместо дорогостоящих ракет оно будет запускать обычные металлические болванки.

Японцам идея рельсотрона понравилась, поэтому они решили все же воплотить ее в реальность. Сообщается, что запуск снаряда и его ускорение для увеличения кинетической силы будет осуществляться за счет возникновения сильного электромагнитного поля.

Напомним, что Соединенные Штаты носились с идеей рельсотрона 10 лет подряд. На его разработку ушло 500 миллионов долларов, но достичь цели так и не удалось. В прошлом году стало известно о закрытии проекта.

Теперь идею попытается развивать Япония, однако сразу нужно отметить, что она столкнется с точно такими же проблемами, что и США – с невозможностью сделать оружие мобильным, с повышенным энергопотреблением и необходимостью охлаждать установку после каждого выстрела.

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