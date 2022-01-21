Компания «Яндекс» на 2022 год запланировала реконструкцию своего дата-центра, расположенного в Сасове Рязанской области. На эти цели она намерена истратить 700 миллионов рублей, сообщила Евгения Рубцова, возглавляющая администрацию районного центра.

Она получила информацию о грядущей реконструкции на встрече с гендиректором дата-центра Николаем Ивановым, состоявшейся 20 января. Также Рубцова рассказала, что «Яндекс» с момента открытия объекта в 2011 году инвестировал в него около шести миллиардов рублей.

В прошлом году стало известно о строительстве в индустриальном парке рядом с Рязанью завода по изготовлению серверного оборудования. Компания «Яндекс» возводит предприятие совместно с банком ВТБ, производителем компьютеров Gigabyte и группой компаний «Ланит». На первом этапе объем инвестиций в новый завод составит около 1 миллиарда рублей.