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Элитный спецназ украинской армии проходит боевую подготовку в Соединенных Штатах на тайном объекте на юге страны. Курирует эту программу Центральное разведывательное управление (ЦРУ).

Портал Yahoo News сообщил, что совсем недавно программа была существенно расширена по указанию действующего президента США Джо Байдена. Теперь под руководством инструкторов ЦРУ тренируются Силы специальных операций, а также военнослужащие разведывательных подразделений ВСУ.

Стоит упомянуть, что американские, канадские, британские инструкторы тренируют бойцов и на территории Украины. Они учат вести боевые действия в условиях городской застройки, а также оттачивают военное мастерство солдат. Кроме того, США поставляет в Киев оружие якобы для «защиты от российской агрессии». Поставки не были приостановлены даже в момент переговоров РФ и Соединенных Штатов по гарантиям безопасности.

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