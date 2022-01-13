Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Запад спонсирует протесты, которые происходят в стране.

Как сообщается, в Сербии проводятся массовые протесты. Их причиной стал закон, согласно которому концерн Rio Tinto может добывать в стране литий. Участвуют в митингах активисты, которые считают, что этот процесс нанесёт вред экологии страны. В рамках протестов происходит перекрытие автотрасс и транспортных развязок.

Согласно заявлению главы Сербии, все требования, которые были приняты, не являются достаточной причиной для того, чтобы протестующие ушли с улиц.

«Вы видите, что этим руководят политики, которые, конечно, борются за предстоящие выборы, что легитимно, но нелегитимно говорить что, что вы больше любите эту страну, чем я, притом вам платят из-за границы, а я ни динара не получил оттуда», – заявил Вучич.

Также Вучич указал, что среди участников протестов есть и те, кто в самом деле озабочен вопросами экологии. Что касается работы концерна, то его отзывать не собираются.

Сербия намеревается продолжить покупать у России комплексы ПВО. Кроме того, как заявил Вучич, возможно приобретение истребителей четвёртого поколения.