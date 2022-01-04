К российской границе движется очередной украинский эшелон с боевой техникой, сообщает портал Avia.Pro. Отмечается, что в основном на его платформах располагаются боевые машины пехоты БМП-2, но Киев не ограничивается одним лишь железнодорожным составом.

Авторы публикации опубликовали видеозапись, сделанную неподалеку от Львова. Они отмечают, что бронетехника вполне может принадлежать Польше, Словакии или Чехии, которые во времена СССР имелись на вооружении БМП-2. Это подтверждает желание Восточной Европы столкнуть Москву и Киев в боевом конфликте.

Запись сделана в последние дни декабря, поэтому бронемашины уже добрались до Донбасса, где Украина готовит наступательную операцию. При этом она концентрирует в регионе не только БМП-2. Имеются также сведения о бронетранспортерах и танках, размещаемых Киевом в жилых районах населенных пунктов.