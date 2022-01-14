читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия должна предпринять меры для трансформации ОДКБ в аналог Североатлантического альянса. Как и в НАТО, в Организации договора по коллективной безопасности должен быть единый центр, координирующий действия войск. Кроме того, необходимо размещать войска на территориях стран-участниц, что станет весьма четким сигналом для блока, считает политолог из Беларуси Всеволод Шимов.

В интервью изданию “Украина.ру” он прокомментировал саммит Россия-НАТО, который по сути завершился без серьезных прорывов. По мнению эксперта, Москве необходимо говорить с Альянсом с позиции силы, так как никаких увещеваний он не понимает и не принимает. В НАТО продолжают считать РФ слабым противником и частично это так и есть. Россия все еще пожинает плоды поражения в холодной войне, а Западу это только на руку.

Шимов отметил, что НАТО будет продолжать формировать пояс враждебности вокруг России до тех пор, пока она не представит весомые аргументы для прекращения этого процесса. Несмотря на существенный прогресс в развитии армии и вооружений, сейчас у нее подобных доводов нет.

Превращение ОДКБ в аналог НАТО вполне могло бы стать таким аргументом. Но это займет немало времени, так как Сейчас Организация представляет собой не больше, чем военный клуб.

Вам может понравиться

Посол России в Лондоне призвал НАТО прекратить учить Москву, как себя вести

Совет Россия – НАТО был создан, чтобы обсуждать взаимодействие, находить какие-то общие точки зрения и решения. Но Североатлантический альянс извратил эту идею и пытается учить Россию правильному, по его мнению,

Эксперты рассказали о секретах хорошего сна королевы Елизаветы II

Сотрудники компании Eachnight.com рассказали, благодаря каким методами королева Елизавета II высыпается каждый день. Так, как было заявлено, королева соблюдает режим – спать она отправляется в одно время. При этом, чтобы
  • Анна
  • 13.01.2022
  • читать 1 минуту

Леонков перечислил действенные военные меры России против НАТО

После первого раунда переговоров между Россией и США стало понятно, что ни Вашингтон, ни Брюссель не собираются выполнять требования Москвы. Поэтому пришло время для военного ответа, который заставит их изменить
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 января – облачно с прояснениями, до -0 °C | город Мытищи: погода, 14 января – небольшой снег, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 января – облачно с прояснениями, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 января – снег, до -2 °C | Королев: погода, 14 января – небольшой снег, до -1 °C | Подольск: погода, 14 января – небольшой снег, до 1 °C | Армавир: погода, 14 января – пасмурно, до 1 °C |