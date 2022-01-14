Россия должна предпринять меры для трансформации ОДКБ в аналог Североатлантического альянса. Как и в НАТО, в Организации договора по коллективной безопасности должен быть единый центр, координирующий действия войск. Кроме того, необходимо размещать войска на территориях стран-участниц, что станет весьма четким сигналом для блока, считает политолог из Беларуси Всеволод Шимов.

В интервью изданию “Украина.ру” он прокомментировал саммит Россия-НАТО, который по сути завершился без серьезных прорывов. По мнению эксперта, Москве необходимо говорить с Альянсом с позиции силы, так как никаких увещеваний он не понимает и не принимает. В НАТО продолжают считать РФ слабым противником и частично это так и есть. Россия все еще пожинает плоды поражения в холодной войне, а Западу это только на руку.

Шимов отметил, что НАТО будет продолжать формировать пояс враждебности вокруг России до тех пор, пока она не представит весомые аргументы для прекращения этого процесса. Несмотря на существенный прогресс в развитии армии и вооружений, сейчас у нее подобных доводов нет.

Превращение ОДКБ в аналог НАТО вполне могло бы стать таким аргументом. Но это займет немало времени, так как Сейчас Организация представляет собой не больше, чем военный клуб.