Специалисты рассказали о новом симптоме, который может указать, что человек заразился штаммом коронавируса омикрон.

Об этом заявили учёные Стэнфордского университета. Отмечается, что исследование проводилось при помощи приложения Zoe Covid Symptom Study. В этом приложении заболевшие коронавирусом люди указывают симптомы, которые они у себя заметили.

Как оказалось, у многих людей заражение омикроном сопровождается болью и дискомфортом в горле. Так, пациенты сообщили, что у них сухое горло, оно саднит и болит. При глотании заболевшие также испытывают довольно неприятные ощущения. Такие симптомы сохраняются около трёх дней и могут быть настолько серьёзными, что человеку трудно есть, даже если он чувствует сильный голод.

Ранее инфекционист рассказала, что делать при обнаружении первых признаков заражения омикроном. Как было заявлено, следует пить больше воды и следить за своей температурой тела.