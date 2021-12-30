Частая диарея может указывать на развитие цирроза печени, заявили британские ученые. Также они перечислили другие симптомы этого смертельного заболевания.

К признакам, указывающим на проблемы с печенью, эксперты отнесли полную или частичную потерю аппетита, болевые ощущения в области живота и общее недомогание организма.

Главная причина развития цирроза и других серьезных заболеваний печени, по словам ученых – это злоупотребление спиртными напитками. У человека, который много пьет, клетки этого органа отмирают после каждого воздействия алкоголя. Кроме того, горячительные напитки в большом количестве постепенно лишают печень способности к регенерации. В результате она просто перестает справляться со своими функциями.

Ученые рассказали, что алкоголь можно употреблять не более трех раз в неделю. При этом нужно знать меру, не напиваясь до беспамятства. Кроме того, необходимо контролировать состояние своего здоровья, так как на начальных стадиях любые заболевания печени можно вылечить безо всяких негативных последствий.