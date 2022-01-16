По информации, российский корабль неустановленного типа приблизился к побережью Великобритании со стороны Дуврского пролива.

Несколько часов назад российский корабль неустановленного типа подошел настолько близко к побережью Великобритании, что даже местные жители могли увидеть его.

Судя по представленным фотографиям Avia.pro, данный корабль является военным разведывательным судном. По рассказам местных жителей, российское военное судно не сопровождалось кораблями Военно-морских сил Великобритании.

В данный момент не установлено, о каком именно судне идет речь. Известно, что такой тип российского военного корабля снабжен мощными средствами радиоэлектронной разведки и борьбы, которые способны подавлять средства радиолокации, крылатые ракеты и даже космические аппараты.

Есть предположение, что российский корабль мог незаметно подобраться к берегам Великобритании за счет своих средств радиоэлектронного подавления.По некоторой информации, за военным кораблем был отправлен патрульный корабль ВМС Великобритании.