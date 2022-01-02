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Запад ведет с Россией своеобразную игру, призванную ее истощить. Такая же тактика использовалась против СССР и тогда США сумели добиться успеха. Однако на этот раз у них ничего не получится, уверен глава Центра исследований общественных прикладных проблем Александр Жилин.

Он пояснил, что Запад во главе с Соединенными Штатами всеми силами стремится поддерживать напряженность у российских границ. По его приказу Киев отправил на Донбасс половину своей армии – 125 тысяч человек, чтобы держать РФ «в тонусе». Однако Москва давно привыкла к таким фокусам США и поэтому готова к любым неожиданностям. При этом она действует максимально грамотно, не пытаясь встревать в гонку, которую навязывает ей Запад.

Военное руководство РФ не практикует бесконечную переброску войск на участки, которые США пытаются держать под угрозой. Глава Минобороны Сергей Шойгу своевременно организует учения, что позволяет перемещать силы в пределах РФ с минимальными финансовыми затратами. Благодаря этому измотать Россию у Запада не получится, а вот сам он вполне может стать жертвой собственных интриг.

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