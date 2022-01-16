НАТО уже в ближайшее время может разместить на украинской территории свои ракеты, поэтому у Москвы должен быть готов ответ на столь враждебные действия. В качестве одного из вариантов военный эксперт Александр Жилин предлагает перебросить российское вооружение на Донбасс.

По его словам, это защитит жителей ДНР и ЛНР от полномасштабного наступления Киева, а также поможет «успокоить» воинствующий Запад, который упрямо не хочет отказываться от дальнейшего расширения Североатлантического альянса.

Еще одним ответным шагом может стать признание независимости самопровозглашенных республик Донбасса. России давно пора сделать это, так как на территории региона проживает почти миллион граждан РФ. И все они нуждаются в защите от возможного нападения Украины, которую США и НАТО подталкивают к войне.

По мнению Жилина, России пора прекращать обороняться. Наступательная стратегия в случае с НАТО гораздо более эффективна и выгодна. Поэтому нужно делать первый шаг, которым может стать размещение ракет на территории Донбасса.