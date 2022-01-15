Как минимум в 2022 году НАТО не собирается принимать Украину в свои ряды, а строительство баз Альянса в этой стране будут просто «имитировать», заявил военный эксперт Александр Жилин.

Он пояснил, что своими высказывания о вступлении в НАТО Грузии и Украины Соединенные Штаты всего лишь стремятся разозлить России, спровоцировать ее агрессивное поведение. На самом деле никто и никуда их принимать не собирается. Оба государства еще не отвечают стандартам Запада и вряд ли когда-нибудь дотянутся до них вообще.

Именно поэтому строительство баз, которое НАТО наобещал Украине, будет лишь имитацией. Но несмотря на это, Запад все же может разместить в стране свои боевые системы. Причем сделать это «через третьи руки». К примеру, Киев на бумаге закупит у США оружие в кредит, а затем установит его на своей территории. Формально ракеты или другое вооружение будет считаться украинским, поэтому Москва ничего не сможет предпринять в ответ.