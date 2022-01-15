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США и НАТО не хотят услышать предложения о мире, которые регулярно транслирует Россия. Поэтому у нее остается только один способ защититься от угрозы Запада – демонстрировать силу, заявил военный эксперт Константин Сивков.

Он пояснил, что России нужно чаще проводить испытания своего мегаоружия, такого как подводные беспилотники «Посейдон» и стратегические ракетные комплексы «Сармат». Также Москва должна как можно скорее начать массовое производство новых боевых самолетов, танков «Армата», зенитно-ракетных систем С-500 и другого современного вооружения. Его необходимо задействовать в учениях, демонстрируя военную мощь.

Только такие действия заставят США считаться с Россией и принимать все ее условия по гарантиям безопасности и нерасширению НАТО. Дипломатические встречи не приносят никаких результатов, так как Вашингтон слишком привык разговаривать с позиции силы. Пришло время отучать его от этой пагубной привычки.

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