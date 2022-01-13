Соединенные Штаты и НАТО вроде бы и согласились на переговоры, но лишь для того, чтобы в очередной раз пообщаться с Россией с позиции силы. Поэтому ей пора прекращать увещевания и начинать действовать жестко. План таких действий представил военный эксперт Константин Сивков.

Он заявил, что РФ нужно сделать всего несколько шагов, чтобы усмирить США и Альянс. Первый из них – это обеспечение полной независимости от поставщиков электронных комплектующих. Все такие детали должны производиться только в России. Следующий шаг – наращивание военного потенциала. Когда Москва сможет вывести на свои границы до 5 миллионов военнослужащих, у Америки и Североатлантического блока больше не будет возникать глупых вопросов по обоснованию причин маневров.

Также Россия должна запустить крупномасштабное серийное производство новейшего оружия. Ей необходимо поставить в армию около 1000 танков Т-14 «Армата», не менее 500 ракет «Циркон», несколько тысяч «Калибров», 2-3 сотни истребителей пятого поколения Су-57. Стратегические комплексы «Сармат» нужно поставить еще и на мобильные платформы. Только тогда ситуация в мире изменится в пользу РФ и с позиции силы с НАТО говорить будет уже она.