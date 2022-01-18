В случае эскалации военного конфликта на востоке Украины Россия не останется в стороне и, вероятнее всего, введёт в непризнанные Донбасскую и Луганскую республики собственные вооружённые силы.

Такое мнение высказал военный эксперт Константин Сивков. Он считает, что небольшие самопровозглашённые государства не в состоянии собственными силами отразить наступление Вооружённых сил Украины в случае полномасштабного конфликта, а российская сторона не сможет оставить своих союзников перед лицом уничтожения. Если события будут развиваться по такому сценарию, то Москва введёт в ДНР и ЛНР армию – на территории республик появятся российские танки, артиллерия, комплексы ПВО и средства разведки, уверен специалист. Авиация же, считает Сивков, будет действовать с территории России.

Военный конфликт на востоке Украины начался в 2014 года. После госпереворота восточные области страны заявили о своей независимости от Киева, образовав два государства: Донецкую и Луганскую народные республики. Украинская сторона считает, что восточные части страны сейчас захвачены боевиками при поддержке России.