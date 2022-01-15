Неподалеку от Крымского полуострова все чаще появляются истребители и бомбардировщики Североатлантического альянса. Однако атаковать его самолеты не станут, так как в НАТО отлично понимают последствия такого шага, уверен военный эксперт Владимир Орлов.

Она напомнил, что НАТО классифицирует регион как зону воспрещения и запрещения A2D2, что по шкале обороноспособности означает высший уровень защиты. На полуострове располагаются высокоэффективные средства противовоздушной обороны, авиация, береговые ракетные комплексы. Все это может привести к серьезным потерям в случае атаки со стороны Альянса.

Поэтому в основном США и НАТО удовлетворяются разведкой у Крыма, отправляя туда беспилотные аппараты RQ-4 Global Hawk или самолеты. Появление бомбардировщиков и истребителей – это исключение из правил.

По словам эксперта, таким же образом США летают и над территориями других стран. Россия вполне могла бы отвечать тем же, ежедневно отправляя свои самолеты к американскому побережью, но она предпочитает вести себя более цивилизованно, чем потенциальный противник.