Миротворцы стран ОДКБ переброшены в Казахстан не для участия в боевых действиях, а для стабилизации обстановки и охраны стратегических важных объектов, рассказал военный эксперт Василий Дандыкин. Так, российские десантники будут обеспечивать защиту космодрома «Байконур» и полигона Сары-Шаган, имеющих для Минобороны РФ большое значение.

С террористами, действия которых очень напоминают ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – запрещенная на территории России террористическая организация), расправятся силовые структуры Казахстана, уверен аналитик. Войска России, Армении, Беларуси, Таджикистана просто развяжут им руки, взяв под охрану военную и социальную инфраструктуру.

Исходя из этого, можно предположить, что российские миротворцы пробудут в Казахстане не более месяца. Этот срок может быть продлен разве что в случае каких-то форс-мажорных обстоятельств.

Дандыкин отметил, что силы ОДКБ были призваны на помощь в первый раз с момента подписания договора. По странной иронии судьбы им пришлось отправляться в самую спокойную до этого момента бывшую республику СССР.