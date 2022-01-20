Натовские корабли, появляющиеся в Черном и Балтийском морях для организации провокаций против РФ, могут быть потоплены, если попытаются нарушить границы территориальных вод России. Москва постоянно отслеживает их активность и не допустит агрессивных действий в свой адрес, уверен военный эксперт Александр Бартош.

Он напомнил, что на днях в Балтийское море вошел десантный корабль-док ВМС Нидерландов HNLMS Rotterdam. По заявлению НАТО, главной его целью была демонстрация силы в регионе, а также выражение солидарности с государствами, расположенными на побережье Балтики.

По словам Бартоша, Россия не имеет ничего против таких заплывов, однако если корабли НАТО попытаются проявить агрессию, либо войти в территориальные воды России, ситуация резко изменится. РФ может атаковать их береговыми комплексами, морскими или воздушными средствами поражения, чтобы отбить у Альянса желание проверять уровень своей обороноспособности.