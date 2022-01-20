Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Натовские корабли, появляющиеся в Черном и Балтийском морях для организации провокаций против РФ, могут быть потоплены, если попытаются нарушить границы территориальных вод России. Москва постоянно отслеживает их активность и не допустит агрессивных действий в свой адрес, уверен военный эксперт Александр Бартош.

Он напомнил, что на днях в Балтийское море вошел десантный корабль-док ВМС Нидерландов HNLMS Rotterdam. По заявлению НАТО, главной его целью была демонстрация силы в регионе, а также выражение солидарности с государствами, расположенными на побережье Балтики.

По словам Бартоша, Россия не имеет ничего против таких заплывов, однако если корабли НАТО попытаются проявить агрессию, либо войти в территориальные воды России, ситуация резко изменится. РФ может атаковать их береговыми комплексами, морскими или воздушными средствами поражения, чтобы отбить у Альянса желание проверять уровень своей обороноспособности.

Вам может понравиться

На Украине стремительно растет вероятность войны

Глава МИД РФ Сергей Лавров и американский госсекретарь Энтони Блинкен в телефонной беседе снова обсудили ситуацию на Донбассе и напряженность вокруг Украины. Также российский министр напомнил, что все еще ожидает

Под Новосибирском военный самолёт пролетел в нескольких метрах над людьми

Под Новосибирском военные самолёты заметили летящими на крайне низкой высоте. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Центрального военного округа. Как уточняется, самолёты осуществляли полёт над Обским водохранилищем. При этом, как заявили очевидцы,
  • Анна
  • 20.01.2022
  • читать 1 минуту

Певица Монеточка вынуждена продавать свою квартиру в Москве из-за журналистов

Певица Лиза Монеточка сообщила, что будет продавать свою квартиру в Москве. Об этом она заявила на своей странице в Instagram. Как сообщила певица, она множество раз показывала своим поклонником обустройство
  • Анна
  • 18.01.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 января – небольшой снег, до 2 °C | город Мытищи: погода, 20 января – пасмурно, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 января – облачно с прояснениями, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 января – небольшой снег, до -7 °C | Королев: погода, 20 января – пасмурно, до -4 °C | Подольск: погода, 20 января – пасмурно, до -3 °C | Армавир: погода, 20 января – небольшой снег, до -3 °C |