Финляндия и Швеция имеют полное право самостоятельно решать, вступать ли им в НАТО. Однако для обеих этих стран будет лучше, если они ним не воспользуются, уверен военный эксперт Виктор Баранец.

Так он прокомментировал заявление заместителя главы Госдепа США Виктории Нуланд о готовности принять Швецию и Финляндию в ряды Североатлантического альянса. По словам Баранца, Москве есть чем ответить на такой шаг, причем агрессию проявлять она точно не будет ни при каких обстоятельствах.

Ответными шагами станут увеличение численности войск, боевой техники и авиации на северо-западе страны. Также там вполне могут появиться ракеты, целью для которых станут стратегические объекты, которые Альянс разместит на территории скандинавских государств.

В беседе с журналистами издания «ПолитРоссия» эксперт отметил, что тактика НАТО вполне понятна. Его задача сейчас – объявить Россию врагом всего мира, для чего в этот Североатлантический «колхоз» и стягиваются все подряд. Но РФ вряд ли будет терпеть связанное с такими действиями давление, а обязательно даст ответ на новые вызовы.