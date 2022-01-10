Всего час потребовался российским десантникам и казахским силовикам, чтобы нейтрализовать пытавшихся захватить войсковые части боевиков, сообщил портал Avia.Pro.

Террористы действовали крупными отрядами, пытаясь сломить сопротивление воинских частей, а также завладеть оружием, боеприпасами и техникой. Однако эти объекты уже находились под охраной российских десантников, оказавших полное содействие местным силовикам. В результате все боевики были в минимальные сроки нейтрализованы.

Напомним, что ситуация в Казахстане стабилизировалась, в настоящий момент военные и спецслужбы завершают зачистку городов от остатков террористов. Именно благодаря военнослужащим сил ОДКБ удалось переломить ситуацию и перехватить инициативу у боевиков, захвативших контроль над важными объектами и правительственными зданиями. Миротворцы развязали армии страны руки, взяли на себя охрану войсковых частей и социальной инфраструктуры, что и привело к успешно борьбе с радикалами.