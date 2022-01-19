Самым страшным ответом России на отказ США предоставлять гарантии безопасности может стать «суровый вьетнамский синдром», считает военный корреспондент Иван Коновалов.

Он пояснил, что в ходе войны во Вьетнаме практически все американские самолеты уничтожались советскими истребителями или ракетами. И это при том, что СССР не принимал никакого участия в этом вооруженном столкновении. Сейчас «синдром» вполне может повториться, но уже с Ираном.

Москва, по мнению эксперта, может объединиться с Тегераном и заблокировать Соединенным Штатам «все выходы куда угодно», действуя совместно на иранском полумесяце.

«Вот это самое страшное для США – мы умываем руки, и откуда угодно может прилететь», – отметил военкор.

Он также подчеркнул, что подобный ответ для Америки гораздо страшнее, чем относительно предсказуемое размещение ракет в Венесуэле и на Кубе.