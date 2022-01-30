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Киев настолько фанатично следует стандартам НАТО в развитии своей армии, что не учитывает климатические и другие особенности местности на территории страны. Так, его отказ от гусеничной техники в угоду Североатлантическому альянсу, может подставить под удар любые атакующие действия ВСУ, уверен военный корреспондент Дмитрий Астрахань.

Он пояснил, что Киев увлекся популярной на Западе колесной техники, практически полностью отказавшись от гусеничной. Это существенно ограничило его возможности для боевых действий на пересеченной местности, а также в ненастную погоду.

Эксперт привел в качестве примера артиллерию ВСУ. Подавляющее ее большинство составляют буксируемые орудия. Но и самоходные установки, которые Украина создает сама либо приобретает за рубежом, соответствуют стандартам НАТО. То есть, перемещаются на колесах.

Если гусеничная техника вполне может преодолеть любые препятствия и пройти по полному бездорожью, то колесная просто увязнет в грязи и не сможет вести боевые действия. Если же подобное произойдет на открытой местности, САУ станет удобной мишенью для ополчения Донбасса.

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